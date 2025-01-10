Пока искали, стал совершеннолетним: пропавшего подростка нашли живым спустя полгода

В Хабаровске нашли пропавшего полгода назад 17-летнего подростка. Точнее, сейчас парню уже исполнилось 18 лет. Всё это время его искали волонтёры. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Парня начали искать еще летом прошлого года. В последний раз его видели в районе улицы Яшина в Хабаровске 7 августа прошлого года. Волонтеры ДПСО «Лига Спас» развесили ориентировки по городу и начали поиски.
Было известно, что молодой человек не в первый раз уходил из дома. До этого он пропадал 24 июля 2023 года, его не было 16 дней. Так надолго он исчез впервые. Возможно, ушел дальше, так как искали его и в Приморском крае.
В пятницу, 10 января уже 2025 года, волонтёры опубликовали ориентировку со счастливой зелёной надписью: «Найден. Жив». Обстоятельства его исчезновения не раскрываются.