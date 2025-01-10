Каждый третий пенсионер в Приморье продолжает работать

В Приморье каждый третий пенсионер продолжает трудовую деятельность. Среди них есть двое 93-летних педагогов, которые до сих пор работают в образовательной сфере. Об этом рассказала первый вице-губернатор — председатель регионального правительства Вера Щербина, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.
Среди достижений региона в социальной сфере отмечено снижение смертности населения на 9% по сравнению с допандемийным периодом. Однако работа в этом направлении продолжается.
«Внедряя механизмы продления продолжительности жизни, мы провели анализ: у нас продолжают трудовую деятельность 56 489 получателей пенсий по старости и 45 582 получателей досрочной пенсии, то есть каждый третий пенсионер», — заявила Вера Щербина.
С 2019 года в крае действует программа «Активное долголетие», которая помогает пожилым гражданам сохранять активность и здоровье. В рамках программы работает 402 клуба для старшего поколения, предлагая занятия спортом, когнитивной гимнастикой, культурные и образовательные мероприятия. В 2024 году более 17 тысяч человек приняли участие в почти 5 тысячах мероприятий, организованных на 261 площадке по всему краю.
В 2025 году планируется расширить программу: открыть новые танцевальные клубы, курсы игры на русских народных инструментах, а также организовать мероприятия по изучению национальных традиций.
Напомним, с начала 2025 года отделение Социального фонда России (СФР) по Приморскому краю начнёт индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Все виды страховых пенсий, включая пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края. В региональном отделении Социального фонда России пояснили, что индексация будет применяться не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру. Это позволит работающим пенсионерам получить более существенную прибавку в результате индексации.