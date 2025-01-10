Каждый третий пенсионер в Приморье продолжает работать

Напомним, с начала 2025 года отделение Социального фонда России (СФР) по Приморскому краю начнёт индексировать размер пенсий работающим пенсионерам. Все виды страховых пенсий, включая пенсии по старости, по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края. В региональном отделении Социального фонда России пояснили, что индексация будет применяться не к выплачиваемой пенсии, а к ее установленному размеру. Это позволит работающим пенсионерам получить более существенную прибавку в результате индексации.