СК назвал причину гибели двух сотрудников милиции в Витебске. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что ведомством проводится проверка по факту гибели двух участковых инспекторов милиции 9 января 2025 года.
«Основная версия произошедшего — неосторожное обращение с огнестрельным оружием», — рассказали в Следственном комитете.
Также подчеркивается, что ход проверки находится на личном контроле главы ведомства Дмитрий Горы. Сказано, что все детали случившегося выясняются.
Напомним, что 10 января МВД сообщило, что два сотрудника милиции погибли из-за несчастного случая в Витебске.
Ранее синоптики предупредили о резком похолодании в Беларуси из-за циклона с Атлантики.
Тем временем ЦИК Беларуси сказал, что избиратели смогут проверить себя в списках для голосования с 10 января 2025 года.