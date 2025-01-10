Минск перевели на воду из артезианских источников

По данным БелТА, глава государства в июле 2022 года подписал распоряжение, касающиеся инвестиционного проекта. Он поручил за 2022−2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников. Уточняется, что до этого Фрунзенский и Московский районы, а это почти половина Минска, использовали воду из поверхностных источников.