Минск перевели на воду из артезианских источников. Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января, в пятницу, принял участие в торжественном пуске артезианской воды из подземных источников, пишет БелТА.
Говорится, что церемония состоялась на новой насосной станции «Щомыслица». Президент вместе с мэром Минска Владимиром Кухаревым и главой «Минскводоканала» Федором Римашевским повернул символический вентиль, произведя пуск артезианской воды.
«Теперь официально — во всех кранах Минска чистая артезианская вода», — подчеркнули в телеграм-канале «Пул Первого».
По данным БелТА, глава государства в июле 2022 года подписал распоряжение, касающиеся инвестиционного проекта. Он поручил за 2022−2025 годы перевести Минск на водоснабжение из подземных артезианских источников. Уточняется, что до этого Фрунзенский и Московский районы, а это почти половина Минска, использовали воду из поверхностных источников.
Говорится, что за указанные сроки пробурили новые скважины, было модернизировано насосное оборудование. Кроме того, проведены новые нитки магистральных, сборных и распределительных водоводов протяженностью более 114 километров, а также возведены новые инженерные сооружения водоподготовки.
Напомним, что президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Минск на днях полностью переведут на артезианскую воду.
Кстати, министр ЖКХ сообщил, что обеспеченность качественной питьевой водой достигла 99% в Беларуси.
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