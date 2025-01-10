Новое ростовское кладбище заполнено уже на 98%

Первая очередь кладбища «Ростовское» заполнена на 98%. Об этом сообщает сетевое издание «Ведомости Юг» со ссылкой на данные городской администрации.
Погост был открыт в Мясниковском районе весной 2019 года. Таким образом, оно существует менее шести лет. Территория рассчитана на 30 тысяч захоронений.
По данным мэрии, у кладбища есть резервные территории. При их использовании доступно примерно 3,5 тысяч свободных мест для захоронений, что, по оценкам, должно хватить на срок до одного года. Кроме того, для родственных подзахоронений в Ростове вновь открыли Северное кладбище, которое является одним из крупнейших на территории Европы.
Ранее утверждалось, что для второй очереди кладбища власти собираются использовать ещё 40 гектаров земель на территории Мясниковского района. Предполагается, что там можно разместить 80 тысяч захоронений. Проект был согласован в конце 2023 года.