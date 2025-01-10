Новое ростовское кладбище заполнено уже на 98%

По данным мэрии, у кладбища есть резервные территории. При их использовании доступно примерно 3,5 тысяч свободных мест для захоронений, что, по оценкам, должно хватить на срок до одного года. Кроме того, для родственных подзахоронений в Ростове вновь открыли Северное кладбище, которое является одним из крупнейших на территории Европы.