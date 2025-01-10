Российские ученые вошли в топ-5 финалистов конкурса по созданию ИИ-ассистентов

МОСКВА, 10 января. /ТАСС/. Коллектив исследователей из Института искусственного интеллекта AIRI, Института системного программирования РАН, Университета ИТМО и стартапа Coframe вошел в топ-5 финалистов соревнования Concordia Challenge, направленного на разработку универсальных ИИ-ассистентов. Об этом сообщила пресс-служба Института AIRI.
«Разработка подобных систем приближает нас к созданию универсальных ИИ-ассистентов, способных решать сложные проблемы в реальном мире, и открывает новые горизонты для многопользовательских симуляций», — пояснил ведущий научный сотрудник Института AIRI Илья Макаров, чьи слова приводит пресс-служба организации.
Как отмечается в сообщении, конкурс Concordia Challenge проводился в рамках NeurIPS, ведущей ежегодной международной конференции по развитию ИИ. Главная цель этого соревнования — усиление сотрудничества между учеными из разных стран при развитии так называемых универсальных ИИ-агентов, способных адаптироваться к различным сценариям и решать задачи взаимодействия в физических, социальных и цифровых пространствах.
Для решения этой задачи российские ученые разработали инновационную архитектуру ИИ, построенную на базе комбинации из нескольких экспертных нейросетей, адаптированных к решению конкретных относительно узких наборов задач. Макарову и его коллегам удалось создать очень эффективный подход, позволяющий динамически выбирать наиболее подходящего «эксперта» для каждой ситуации.
«Сотрудничество исследователей из разных стран в работе над Concordia — это в каком-то смысле уже проявление того самого “агентного” взаимодействия, к которому мы стремимся в разработке универсальных ИИ-ассистентов. Решая реальные задачи вместе, мы демонстрируем, как мультиагентная кооперация помогает находить новые подходы к сложным вызовам», — пояснил разработчик из стартапа Coframe Алексей Коршук, чьи слова приводит пресс-служба AIRI.