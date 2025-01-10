Российские ученые вошли в топ-5 финалистов конкурса по созданию ИИ-ассистентов

«Сотрудничество исследователей из разных стран в работе над Concordia — это в каком-то смысле уже проявление того самого “агентного” взаимодействия, к которому мы стремимся в разработке универсальных ИИ-ассистентов. Решая реальные задачи вместе, мы демонстрируем, как мультиагентная кооперация помогает находить новые подходы к сложным вызовам», — пояснил разработчик из стартапа Coframe Алексей Коршук, чьи слова приводит пресс-служба AIRI.