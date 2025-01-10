В Нижнекамске врач спас пациента, подавившегося куриной косточкой

В один из праздничных дней в Центр экстренной медицины НЦРМБ обратился 60-летний мужчина. Выяснилось, что нижнекамец ел курицу и случайно проглотил куриную косточку, которая застряла в его гортани. У мужчины было затрудненное дыхание, он не мог глотать, все сопровождалось острой болью.