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Мэрия Омска оштрафовала «СтройТраст» за срыв сроков ремонта Бульвара Архитекторов

Сумма штрафа превысила 3 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

Компания «СтройТраст», занимавшаяся ремонтными работами на бульваре Архитекторов в Омске, выплатила мэрии города штраф в размере 3,35 млн рублей. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».

Причиной многомиллионного штрафа то, что подрядчик не смог вовремя сдать объект.

Напомним, что в начале декабря стало известно, что сдача бульвара Архитекторов откладывается до 2025 года. Теперь объект обещают сдать в декабре. Помимо этого, стоимость работ увеличилась на 300 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что «СтройТраст» проигнорировал распоряжение властей расчистить мост у Телецентра. Сергей Шелест пообещал, что на юрлицо наложат штраф за нарушение условий договора.