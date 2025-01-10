Мэрия Омска оштрафовала «СтройТраст» за срыв сроков ремонта Бульвара Архитекторов

Компания «СтройТраст», занимавшаяся ремонтными работами на бульваре Архитекторов в Омске, выплатила мэрии города штраф в размере 3,35 млн рублей. Информация об этом появилась на портале «Госзакупки».
Причиной многомиллионного штрафа то, что подрядчик не смог вовремя сдать объект.
Напомним, что в начале декабря стало известно, что сдача бульвара Архитекторов откладывается до 2025 года. Теперь объект обещают сдать в декабре. Помимо этого, стоимость работ увеличилась на 300 млн рублей.
Ранее мы сообщали, что «СтройТраст» проигнорировал распоряжение властей расчистить мост у Телецентра. Сергей Шелест пообещал, что на юрлицо наложат штраф за нарушение условий договора.