За красивые глаза. Новый способ оплаты проезда запустят в Петербурге

Также жителям города предложат освоить новое приложение, которое позволит оплачивать проезд прямо со смартфона. Какие ещё технологии появились в общественном транспорте Северной столицы — разбирался spb.aif.ru.
Держите лицо.
Оплата «улыбкой» с помощью биометрических данных в банках и магазинах Петербурга уже действует, а теперь к этой системе присоединится и «подземка». На данный момент сформирована фокус-группа из сотрудников метрополитена для начального этапа тестирования. В середине декабря они проверяли такой вид оплаты проезда на двух станциях петербургского метро — «Гостиный двор» и «Площадь Восстания». Здесь установили специальные терминалы с технологией сканирования лица.
С января биометрическую систему оплаты начали тестировать пассажиры. Планируется, что в течение 2025 года биотерминалы появятся на каждой станции метро, а уже в феврале технология станет доступной для всех горожан. Для того чтобы пользоваться новым способом оплаты, нужно будет сдать биометрические данные через «Госуслуги», а затем привязать любую банковскую карту к системе.
«До конца января мы планируем в тестовом режиме проверять боеспособность решения. После 31 января будет открыта возможность для регистрации всех желающих, у кого сданы биометрические данные через портал “Госуслуги”, попробовать оплатить проезд».
Известно, что город подписал соглашения о внедрении биометрической оплаты с несколькими банками. При этом утечки персональных данных можно не бояться. Метрополитен при новом способе оплаты не будет хранить данные о перемещении человека, а банк-оператор, в свою очередь, также не следит за поездками людей.
Обмануть систему и предъявить чужую фотографию не получится, заявили разработчики. Терминал тонко чувствует человека. Причём он «узнает» владельца карты, даже если тот сменит причёску, отрастит усы или сбреет бороду, наденет медицинскую маску или очки с диоптриями. Только солнечные очки помешают считать информацию. А если планируется пластическая операция, то биометрию советуют сдавать после процедуры.
Также петербуржцев заверили, что система биометрии безопасна для хранения данных граждан: в базе находятся не фотографии людей, а их математические модели. Ею никак невозможно воспользоваться и восстановить, к примеру, наши фотографии. Вот почему этот способ идентификации считается таким надёжным.
Оплата по геолокации.
Городской наземный электрический транспорт Петербурга также тестирует новую систему оплаты проезда, но уже по геолокации — Open loop. Пилотный проект, разработанный Министерством транспорта России, опробовали на трамвайном маршруте № 24. Всего в рамках тестирования 12 трамваев оснастили специальными метками с поддержкой Bluetooth.
Благодаря новой системе пассажиры могут использовать свои мобильные телефоны для идентификации транспорта, в котором они находятся. Пока что технологию апробируют сотрудники Горэлектротранса, вошедшие в состав фокус-группы. В дальнейшем к тестированию также планируется привлечь и пассажиров. Чтобы оплатить проезд таким способом, потребуется мобильное приложение «Транспорт+» от компании «Датапакс».
Председатель петербургского комитета по транспорту Валентин Енокаев подчеркнул, что внедрение этой системы в Петербурге добровольное. Списание оплаты будет производиться только с согласия самого пассажира. Кроме этого, без согласия человека невозможны сбор и систематизация данных о его перемещении.
«Списание денежных средств осуществляется сразу, при оплате проезда, а не в конце дня по результатам всех поездок. Что ещё важно — для работы технологии обеспечена полная интеграция с уже существующими городскими системами оплаты: по обработке разовых платежей и по контролю оплаты проезда. Это позволяет пассажиру совершать платёж непосредственно во время поездки и без взаимодействия со штатными валидаторами, что, безусловно, удобно. Также сразу после оплаты пассажиром проезда по геолокации, кондуктором осуществляется контроль оплаты», — отметил Валентин Енокаев.
Эту систему уже внедрили в Ярославле, Ижевске и Твери, а также на железнодорожном транспорте на пригородных электричках в Казани, Калининграде и Нижнем Новгороде. Для пассажиров этот способ удобен, а для перевозчиков и организаторов перевозок поможет сократить издержки.
Изначально предполагалось, что в Петербурге новая система заработает с конца 2024 года. Однако проект столкнулся с трудностями из-за точности геолокации. Поэтому сам процесс внедрения остаётся сложным для городов и требует времени. Известно, что после завершения пилотного проекта будет принято решение о дальнейшем внедрении технологии на других видах наземного электрического транспорта. Также ожидается тестирование технологии оплаты проезда по геолокации в ГУП «Пассажиравтотранс».
Кстати
С 1 января 2025 года в Петербурге отменили дополнительную скидку на проезд в метро по «Единой карте петербуржца». Проезд в подземке и с ЕКП, и с транспортной картой «Подорожник» теперь обходится в 56 рублей. «При этом надо учитывать, что де-факто скидка в метро всё равно остаётся: разовая поездка в подземке по гостевому тарифу с нового года стоит 81 рубль, а оплата по ЕКП и карте “Подорожник” — 56 рублей, их просто приравняли», — пояснили в комтрансе. Так что стоимость поездки с ЕКП в метро выросла сразу на 9 рублей.