За красивые глаза. Новый способ оплаты проезда запустят в Петербурге

С 1 января 2025 года в Петербурге отменили дополнительную скидку на проезд в метро по «Единой карте петербуржца». Проезд в подземке и с ЕКП, и с транспортной картой «Подорожник» теперь обходится в 56 рублей. «При этом надо учитывать, что де-факто скидка в метро всё равно остаётся: разовая поездка в подземке по гостевому тарифу с нового года стоит 81 рубль, а оплата по ЕКП и карте “Подорожник” — 56 рублей, их просто приравняли», — пояснили в комтрансе. Так что стоимость поездки с ЕКП в метро выросла сразу на 9 рублей.