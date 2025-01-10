11 января казанцев приглашают на праздник «Святочные забавы» в КЦ имени А. С. Пушкина

В 12:00 начнет работу выставка-ярмарка товаров ручной работы. В 14:00 казанцев приглашают посетить праздничный концерт с участием христославов и колядовщиков в исполнении лучших фольклорных коллективов Казани. Среди них — «Красная горка», «Духов день», «Лад», «Млада», «Вагуда» и другие. В 16:00 стартует молодежная вечерка с забавами, плясками, игрой на гармони.