11 января казанцев приглашают на праздник «Святочные забавы» в КЦ имени А. С. Пушкина

В субботу, 11 января, в культурном центре имени А. С. Пушкина пройдет праздник «Святочные забавы». Желающих окунуться в атмосферу традиционных народных гуляний (в дни от Рождества Христова до Крещения) ждет насыщенная программа. Вход на мероприятие свободный, сообщили в Министерстве культуры РТ.
В 12:00 начнет работу выставка-ярмарка товаров ручной работы. В 14:00 казанцев приглашают посетить праздничный концерт с участием христославов и колядовщиков в исполнении лучших фольклорных коллективов Казани. Среди них — «Красная горка», «Духов день», «Лад», «Млада», «Вагуда» и другие. В 16:00 стартует молодежная вечерка с забавами, плясками, игрой на гармони.
Праздник состоится по адресу: ул. Карла Маркса, 26. Подробности можно узнать по телефону: +7 (908)339−02−92.
Организаторы события — Центр русского фольклора Музейного комплекса Казани, КЦ имени А. С. Пушкина, РОО «Русское национально-культурное объединение РТ», Министерство культуры республики.