Темпы роста зарплат замедлятся в Ростовской области в 2025 году

— Взрывной рост зарплат начался в середине 2023 года. В 2024 году компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений. Финансовые возможности бизнеса исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, — отметила Олеся Лавренова.