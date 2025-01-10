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Темпы роста зарплат замедлятся в Ростовской области в 2025 году

Стало известно, что произойдет с зарплатами жителей Ростовской области в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в течение двух предыдущих лет отмечался «рекордный рост зарплат», в 2025 году эта тенденция сохранится, но темпы обновления выплат замедлятся. Такое мнение озвучила директор hh.ru Юг Олеся Лавренова.

— Взрывной рост зарплат начался в середине 2023 года. В 2024 году компании стали немного реже повышать зарплаты и чаще оставлять их без изменений. Финансовые возможности бизнеса исчерпаемы, поэтому в 2025 году прирост зарплат сохранится, но его темпы замедлятся, — отметила Олеся Лавренова.

По данным аналитиков, оплата труда активнее всего увеличивалась в сферах дефицитного персонала (в топ-20 таких специальностей вошли дворники, кассиры, токари, фрезеровщики, повара, слесари, сантехники, сварщики, маляры, штукатуры и другие специалисты).

В частности, средние зарплаты рабочего персонала к ноябрю 2024 года поднимались до 91 тысячи рублей, а в сферах транспорта и логистики до 77 и 104,5 тысячи рублей соответственно. Высокие оклады также сохранили представители топ-менеджмента, инженеры, IT-специалисты, врачи и водители.