Чумные птицы заполонили Академгородок в Новосибирске

В новосибирском Академгородке наблюдается массовое перемещение свиристелей, которые в настоящее время в больших количествах кормятся рябиной и ранетками. По информации из телеграм-канала «Птичка на проводе», эти птицы, хорошо знакомые жителям региона, в средние века в Западной Европе пользовались дурной славой.