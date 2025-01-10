Чумные птицы заполонили Академгородок в Новосибирске

В новосибирском Академгородке наблюдается массовое перемещение свиристелей, которые в настоящее время в больших количествах кормятся рябиной и ранетками. По информации из телеграм-канала «Птичка на проводе», эти птицы, хорошо знакомые жителям региона, в средние века в Западной Европе пользовались дурной славой.
В английском языке свиристелей называют «Bohemian waxwing», связывая их с Богемией, откуда, по представлениям прошлых веков, приходили цыгане. В голландском языке птицы и вовсе получили зловещее название «pestvogel», то есть «чумная птица», так как их появление нередко совпадало с периодами эпидемий.
Несмотря на негативные ассоциации в прошлом, в настоящее время птицы вызывают интерес у жителей, а их присутствие связано с обильным урожаем рябины.