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Чумные птицы заполонили Академгородок в Новосибирске

Присутствие этих птиц связано с обильным урожаем рябины.

Источник: Соцсети

В новосибирском Академгородке наблюдается массовое перемещение свиристелей, которые в настоящее время в больших количествах кормятся рябиной и ранетками. По информации из телеграм-канала «Птичка на проводе», эти птицы, хорошо знакомые жителям региона, в средние века в Западной Европе пользовались дурной славой.

В английском языке свиристелей называют «Bohemian waxwing», связывая их с Богемией, откуда, по представлениям прошлых веков, приходили цыгане. В голландском языке птицы и вовсе получили зловещее название «pestvogel», то есть «чумная птица», так как их появление нередко совпадало с периодами эпидемий.

Несмотря на негативные ассоциации в прошлом, в настоящее время птицы вызывают интерес у жителей, а их присутствие связано с обильным урожаем рябины.

флора и фауна