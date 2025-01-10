Взорванный храм хотят заново отстроить в Петербурге

Как они считают, вопрос о восстановлении храма стоит остро именно сейчас. На 2026 год запланирована реконструкция наклонного хода станции метро «Сенная площадь», вестибюль которой небольшим фрагментом со служебными помещениями заходит на территорию бывших фундаментов собора. Поэтому решение о строительстве храма необходимо принять до начала работ.
Спас на Сенной или церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы строили с 1753 по 1765 годы в стиле позднего барокко. Архитектор не известен, но есть предположение, что это или Бартоломео Растрелли или Андрей Квасов. Собор украшал высокий вызолоченный иконостас с иконами середины XVIII века.
В 1938 году церковь закрыли и сняли с охраны. 1 февраля 1961 года собор взорвали по решению партийного руководства города. Хотя за сутки в Главное архитектурно-планировочное управление пришло письмо министра культуры СССР Екатерины Фурцевой с запретом разрушать храм, который имел уникальное историко-архитектурное значение крупного культового сооружения середины XVIII века. Но в субботу 1 февраля, в нерабочий день, храм все же взорвали.
По мнению градозащитников, уничтожение Спаса на Сенной нанесло непоправимый ущерб не только ансамблю Сенной площади, но и градостроительной структуре всего города. Они считают, что Спас на Сенной — самая востребованная к воссозданию из утраченных доминант Петербурга. Эту идею единогласно поддержали все профессиональные сообщества.
К тому же, как оказывается, есть обмеры, то есть нужные данные для строительства. В 2012 году правительство города утвердило проект межевания территории, где указан участок под воссоздание храма.