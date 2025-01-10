Взорванный храм хотят заново отстроить в Петербурге

В 1938 году церковь закрыли и сняли с охраны. 1 февраля 1961 года собор взорвали по решению партийного руководства города. Хотя за сутки в Главное архитектурно-планировочное управление пришло письмо министра культуры СССР Екатерины Фурцевой с запретом разрушать храм, который имел уникальное историко-архитектурное значение крупного культового сооружения середины XVIII века. Но в субботу 1 февраля, в нерабочий день, храм все же взорвали.