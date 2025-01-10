«Если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию». Лукашенко сказал Минздраву проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко на торжественном пуске артезианской воды из подземных источников для обеспечения водоснабжения Минска, состоявшемся 10 января, поручил Минздраву серьезно проанализировать эпидемситуацию в Беларуси, пишет БелТА.
Глава государства заметил, что сейчас в стране не совсем благоприятные условия, что может поспособствовать росту заболеваемости.
— Такая погода всегда какую-то гадость приносит на территорию нашей страны. И, если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию, — заявил президент Беларуси.
Он призвал белорусов беречь себя и своих детей. Кроме того, Александр Лукашенко дал поручение Минздраву серьезно проанализировать эпидемситуацию в Беларуси. Глава государства заявил, что нужно принимать дополнительные меры к тем, которые уже были приняты Министерством здравоохранения.
Кстати, Минздрав заявил о циркуляции Covid-19 в Беларуси: «Провоцирует более 80% пневмоний».
Тем временем Минздрав сказал про рост заболеваемости ОРИ в январе — феврале 2025 в Беларуси.
Кроме того, Минздрав Беларуси внес изменения в Национальный календарь прививок: «Три важных изменения».
Ранее белорусский инфекционист сказал о первых случаях гриппа в Беларуси.
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