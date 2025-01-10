«Если аккуратно себя не вести, мы опять попадем в какую-нибудь пандемию». Лукашенко сказал Минздраву проанализировать эпидемиологическую ситуацию в Беларуси

Он призвал белорусов беречь себя и своих детей. Кроме того, Александр Лукашенко дал поручение Минздраву серьезно проанализировать эпидемситуацию в Беларуси. Глава государства заявил, что нужно принимать дополнительные меры к тем, которые уже были приняты Министерством здравоохранения.