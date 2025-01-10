Сломавшийся самолёт удалось остановить в Перми за несколько минут до взлёта

Самолёт с повреждением удалось остановить за несколько минут до взлёта в аэропорту Перми, сообщает пресс-служба аэровокзала.
Происшествием с одним из самолётов произошло в пермском аэропорту в августе 2024 года. Сотрудник службы наземного обслуживания воздушных судов Владимир Бакуменко вместе с коллегами готовил к вылету один из рейсов. Когда все работы были проведены, судно начали буксировать, чтобы через несколько минут начать взлёт. В один момент Владимир обнаружил дым, который шёл от самолёта.
«Борт уже начали буксировать, до взлёта оставались считанные минуты. И тут из колёсной пары переднего шасси пошёл дым, выпали фрагменты деталей. Если бы Владимир в этот момент отвлёкся, самолёт мог отправиться на взлёт с серьёзным повреждением», — рассказывает пресс-служба аэропорта Большое Савино.
После этого судно оперативно вернули на стоянку для ремонта. Спустя несколько месяцев Владимир Бакуменко получил благодарность от губернатора Пермского края Дмитрия Махонина в день работников транспортной отрасли.
«“За высокий профессионализм, добросовестный труд в транспортной отрасли и в связи с профессиональным праздником” — с такой формулировкой награждали многих наших земляков, представителей отрасли, в тот день. В характеристике Владимира есть ещё строчка: “… и в связи с предотвращением серьёзного инцидента”», — добавили в учреждении.