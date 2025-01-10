Сломавшийся самолёт удалось остановить в Перми за несколько минут до взлёта

Происшествием с одним из самолётов произошло в пермском аэропорту в августе 2024 года. Сотрудник службы наземного обслуживания воздушных судов Владимир Бакуменко вместе с коллегами готовил к вылету один из рейсов. Когда все работы были проведены, судно начали буксировать, чтобы через несколько минут начать взлёт. В один момент Владимир обнаружил дым, который шёл от самолёта.