Лукашенко назвал подвигом обеспечение Минска артезианской водой

Президент Беларуси Александр Лукашенко 10 января 2025 года во время открытия новой насосной станции «Щомыслица» назвал подвигом обеспечение Минска артезианской водой, передает БелТА.
Президент заметил, что сегодня много всего говорится про космос, запуск спутиников, строительство атомных станций. Вместе с тем он обратил внимание на то, что перевод городов на водоснабжение из артезианских источников сравнимо со всем озвученным.
Глава государства также заметил, что говорят и о том, что якобы в Беларуси нет полезных ископаемых. Он заявил, что главным полезным ископаемым страны является чистая вода.
— Обеспечить мегаполис почти в два миллиона человек абсолютно артезианской водой — это величайший подвиг нашего поколения, — подчеркнул Александр Лукашенко.
Напомним, что Минск перевели на воду из артезианских источников.
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