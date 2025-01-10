Права детей-сирот восстановили в Хабаровском крае

По её итогам региональное министерство ЖКХ заключило мировые соглашения с заявителями, которые утверждены судом. Были произведены денежные выплаты на общую сумму 7,4 миллиона рублей, за счёт которых дети-сироты приобрели благоустроенные двухкомнатные квартиры.