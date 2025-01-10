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Права детей-сирот восстановили в Хабаровском крае

Более пяти лет дети-сироты из Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре ждали предоставления жилья, несмотря на решения суда в их пользу.

Источник: РИА "Новости"

Ситуация изменилась после проверки Генпрокуратуры России, сообщает управление ГП РФ по ДФО.

По её итогам региональное министерство ЖКХ заключило мировые соглашения с заявителями, которые утверждены судом. Были произведены денежные выплаты на общую сумму 7,4 миллиона рублей, за счёт которых дети-сироты приобрели благоустроенные двухкомнатные квартиры.

Проблема была связана с недостаточным финансированием. После принятых мер правительство региона увеличило финансирование на 513 миллионов рублей. Контроль за восстановлением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.

Прокуратура