Права детей-сирот восстановили в Хабаровском крае

Ситуация изменилась после проверки Генпрокуратуры России, сообщает управление ГП РФ по ДФО.
По её итогам региональное министерство ЖКХ заключило мировые соглашения с заявителями, которые утверждены судом. Были произведены денежные выплаты на общую сумму 7,4 миллиона рублей, за счёт которых дети-сироты приобрели благоустроенные двухкомнатные квартиры.
Проблема была связана с недостаточным финансированием. После принятых мер правительство региона увеличило финансирование на 513 миллионов рублей. Контроль за восстановлением прав граждан осуществляло управление Генпрокуратуры РФ по Дальневосточному федеральному округу.