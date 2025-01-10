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Российский космонавт сфотографировал пожары в Лос-Анджелесе с МКС

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российский космонавт Александр Горбунов сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) бушующие пожары в Лос-Анджелесе, снимки предоставила пресс-служба «Роскосмоса».

Источник: Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия» / РИА Новости

На кадрах можно увидеть панораму города, выгоревшие кварталы и зарево от действующего пожара.

В округе Лос-Анджелес введены обязательные приказы об эвакуации для десятков тысяч жителей. Глава пожарной службы округа признал, что ресурсы были рассчитаны на борьбу с одним-двумя крупными пожарами. Ситуацию усугубляют сильные ветры, которые временно остановили работу авиации, а пожарные гидранты в районе Палисейдс оказались не функционирующими. Пожары уже названы одними из самых разрушительных в истории округа Лос-Анджелес.

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