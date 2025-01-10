На Урале ученые получат более 130 млн рублей на фундаментальные исследования

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 января. /ТАСС/. Субсидии на общую сумму более 130 млн рублей получат в 2025 году коллективы уральских ученых, которые занимаются фундаментальными научными исследованиями и поисковыми научными исследованиями, направленными на решение задач социально-экономического развития региона. По итогам конкурсного отбора определены 39 таких проектов, сообщили в департаменте информационной политики региона.
«Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил порядок финансирования фундаментальных научно-технологических разработок уральских ученых. В 2025 году поддержка за счет средств регионального бюджета составит 66,3 млн рублей. Аналогичный объем предоставит Российский научный фонд. По итогам конкурсного отбора определены 39 таких проектов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ученые работают над новым способом извлечения железа из бокситов и красного шлама, разрабатывают научные основы создания активных керамических сред для лазеров киловаттного класса, а также рассчитывают резервы для повышения производительности труда на промышленных предприятиях.
Базой для развития научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области является Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Его участники — победители конкурсного отбора, получают 100 млн рублей на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также в регионе действуют премии губернатора молодым ученым и Демидовские премии четырем выдающимся ученым страны. С 2025 года в области реализуется государственная программа «Научно-технологическое развитие Свердловской области».