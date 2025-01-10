На Урале ученые получат более 130 млн рублей на фундаментальные исследования

Базой для развития научной и научно-производственной кооперации в Свердловской области является Уральский межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы». Его участники — победители конкурсного отбора, получают 100 млн рублей на возмещение затрат на внедрение в промышленное производство научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. Также в регионе действуют премии губернатора молодым ученым и Демидовские премии четырем выдающимся ученым страны. С 2025 года в области реализуется государственная программа «Научно-технологическое развитие Свердловской области».