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В Знаменском районе Омской области открыли ледовую переправу

Всего в регионе готовятся отрыть девять ледовых переврав.

Источник: Комсомольская правда

В Знаменском районе открыли седьмую в регионе ледовая переправа. Ее максимально допустимая нагрузка составляет 3 тонны.

Сейчас в Омской области открыты семь ледовых переправ, а именно:

— «Аксеновская» (Усть-Ишимский район, ледовая переправа соединяет поселок Аксеново — село Ярково). Допустимая нагрузка — десять тонн;

— «Изюкская» (Тевризский район, ледовая переправа соединяет рабочий поселок Тевриз — деревня Александровка). Допустимая нагрузка — семь тонн;

— «Усть-Шишовская» (Знаменский район, ледовая переправа соединяет село Усть-Шиш и деревню Тузаклы). Допустимая нагрузка — три тонны;

— «Знаменская» (Знаменский район, ледовая переправа соединяет село Знаменское и село Качуково). Допустимая нагрузка — три тонны;

— «Никольская» (Усть-Ишимский район, ледовая переправа соединяет село Усть-Ишим — село Никольск). Допустимая нагрузка — три тонны;

— «Белоярская» (Тевризский район, ледовая переправа соединяет рабочий поселок Тевриз —поселок Белый Яр). Допустимая нагрузка — три тонны.

— «Большереченская» (Большереченский район, ледовая переправа соединяет рабочий поселок Большеречье — рабочий поселок Муромцево). Допустимая нагрузка — три тонны.

Ранее мы сообщали, что в Омской области открыли еще одну ледовую переправу.