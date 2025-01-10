В Знаменском районе Омской области открыли ледовую переправу

В Знаменском районе открыли седьмую в регионе ледовая переправа. Ее максимально допустимая нагрузка составляет 3 тонны.
Сейчас в Омской области открыты семь ледовых переправ, а именно:
— «Аксеновская» (Усть-Ишимский район, ледовая переправа соединяет поселок Аксеново — село Ярково). Допустимая нагрузка — десять тонн;
— «Изюкская» (Тевризский район, ледовая переправа соединяет рабочий поселок Тевриз — деревня Александровка). Допустимая нагрузка — семь тонн;
— «Усть-Шишовская» (Знаменский район, ледовая переправа соединяет село Усть-Шиш и деревню Тузаклы). Допустимая нагрузка — три тонны;
— «Знаменская» (Знаменский район, ледовая переправа соединяет село Знаменское и село Качуково). Допустимая нагрузка — три тонны;
— «Никольская» (Усть-Ишимский район, ледовая переправа соединяет село Усть-Ишим — село Никольск). Допустимая нагрузка — три тонны;
— «Белоярская» (Тевризский район, ледовая переправа соединяет рабочий поселок Тевриз —поселок Белый Яр). Допустимая нагрузка — три тонны.
— «Большереченская» (Большереченский район, ледовая переправа соединяет рабочий поселок Большеречье — рабочий поселок Муромцево). Допустимая нагрузка — три тонны.
Ранее мы сообщали, что в Омской области открыли еще одну ледовую переправу.