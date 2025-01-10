Средние температуры Мирового океана установили новый рекорд в 2024 году

В минувшем году, как показывают расчеты ученых, Мировой океан в пятый раз подряд поглотил рекордное количество тепла, 16 зеттаджоулей энергии, что на один зеттаджоуль больше, чем в 2023 году. Как отмечают ученые, этот прирост особенно примечателен и важен по той причине, что ускорение нагрева Мирового океана проходит на фоне ослабления климатического феномена Эль-Ниньо, который усиливал глобальное потепление в два предыдущих года.