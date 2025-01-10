Каток на Нижегородской ярмарке будет открыт в оттепель

Каток на Нижегородской Ярмарке работает. Он будет открыт даже при плюсовых температурах, сообщили организаторы в соцсетях.
Несмотря на оттепель, ледовая площадка продолжает свою работу. В этом помогает специальная система охлаждения, которая поддерживает лед в идеальном состоянии при температуре до +5 градусов.
Напомним, что из-за потепления сейчас в городе закрыты три катка — в парке им. 1 Мая, Автозаводском парке и на стадионе «Динамо».
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 78 катков и хоккейных площадок будут работать этой зимой в Нижнем Новгороде.