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Каток на Нижегородской ярмарке будет открыт в оттепель

Несмотря на оттепель, ледовая площадка продолжает свою работу.

Источник: Нижегородская правда

Каток на Нижегородской Ярмарке работает. Он будет открыт даже при плюсовых температурах, сообщили организаторы в соцсетях.

Несмотря на оттепель, ледовая площадка продолжает свою работу. В этом помогает специальная система охлаждения, которая поддерживает лед в идеальном состоянии при температуре до +5 градусов.

Напомним, что из-за потепления сейчас в городе закрыты три катка — в парке им. 1 Мая, Автозаводском парке и на стадионе «Динамо».

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что 78 катков и хоккейных площадок будут работать этой зимой в Нижнем Новгороде.