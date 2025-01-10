Жители Челябинска могут сдать новогодние живые елки на переработку

После завершения новогодних праздников челябинцы могут сдать живые елки на переработку. Экоактивисты проекта «Разделяйка» организовали пункт приема, где деревья перерабатывают во вторичное сырье. Привезти хвойные красавицы можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера на склад по адресу: 11-й городок, 82д. Об этом рассказали Pchela.news.
— Сдавая елку на переработку, вы помогаете уменьшить количество мусора на полигонах и поддерживаете экологические инициативы города, — рассказывают активисты.
Для тех, кто не может сам доставить дерево, возможен и другой вариант: оставить его у контейнерной площадки. Региональный оператор вывозит новогодние елки отдельно от остального мусора, чтобы отправить их на утилизацию или переработку.