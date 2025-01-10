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Жители Челябинска могут сдать новогодние живые елки на переработку

Челябинцам предложили экологичный способ расстаться с праздничными деревьями.

Источник: Комсомольская правда

После завершения новогодних праздников челябинцы могут сдать живые елки на переработку. Экоактивисты проекта «Разделяйка» организовали пункт приема, где деревья перерабатывают во вторичное сырье. Привезти хвойные красавицы можно ежедневно с 8 утра до 8 вечера на склад по адресу: 11-й городок, 82д. Об этом рассказали Pchela.news.

— Сдавая елку на переработку, вы помогаете уменьшить количество мусора на полигонах и поддерживаете экологические инициативы города, — рассказывают активисты.

Для тех, кто не может сам доставить дерево, возможен и другой вариант: оставить его у контейнерной площадки. Региональный оператор вывозит новогодние елки отдельно от остального мусора, чтобы отправить их на утилизацию или переработку.

экология