Шестерых нелегалов выдворили из Иркутской области за сутки

За прошедшие сутки из Иркутской области судебные приставы выдворили шестерых нелегалов за нарушение миграционного законодательства. Об этом сообщает ИА «Альтаир» со ссылкой на ГУФССП России по региону.
— Суд признал их виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. Мигрантам назначили административные штрафы и запретили въезд в Россию на пять лет. Нарушителей поместили в специализированное учреждение, а после проводили до пункта пропуска через границу РФ, — уточнили в агентстве.
Кстати, всего за новогодние каникулы 33 иностранцев направили в Центр временного содержания.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что подросток, напавший на одноклассников в Балаганске, отправится в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. Напомним, 23 сентября восьмиклассник ворвался в раздевалку с молотком и задел им трех человек.