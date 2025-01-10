Шестерых нелегалов выдворили из Иркутской области за сутки

— Суд признал их виновными в нарушении правил въезда и пребывания на территории России. Мигрантам назначили административные штрафы и запретили въезд в Россию на пять лет. Нарушителей поместили в специализированное учреждение, а после проводили до пункта пропуска через границу РФ, — уточнили в агентстве.