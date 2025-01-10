Открыты свойства лигнина для создания биоразлагаемых конденсаторов

«В обычной электрической розетке в РФ частота — 50 Гц, а мы использовали от 0,01 до 10 000 000 Гц. И в этом огромном диапазоне частот мы показали, как влияет функциональная природа на электрофизические свойства лигнина, — сказал Хвиюзов. — И получили очень интересный результат, что в широком диапазоне частот переменного электрического поля емкость систем на основе лигнина будет постоянной. К чему это приведет? Мы пользуемся современной техникой вроде мобильных телефонов, планшетов и т. д. Там очень высокая емкость конденсаторов. То есть фактически это природный аналог, который можно использовать для получения конденсаторов нового типа, фактически биоразлагаемых».