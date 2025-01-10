Симферополь: меры социальной поддержки для многодетных семей

Многодетной считается семья, имеющая трех и более детей. При получении статуса многодетной семьи он закрепляется бессрочно. Однако, меры социальной поддержки продолжают действовать до совершеннолетия одного из детей или, если ребенок продолжает обучение по очной форме, до 23 лет.