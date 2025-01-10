Цены повергнут вас в шок. Как выросла стоимость бензина в Иркутске за 5 месяцев

Рост цен на некоторые марки топлива произошел за новогодние праздники на всех крупных автозаправочных сетях Иркутска. Корр. ИА Irkutskmedia подсчитали, насколько увеличилась стоимость бензина за последние 5 месяцев.
АИ-92 на АЗС всех основных игроков иркутского топливного рынка сейчас продается за 55,68 рубля за литр. На «Крайс-Нефти», БРК и «Роснефти» цена выросла на 2 рубля 30 копеек, а на «ОМНИ» — на 2 рубля 33 копейки в сравнении с августом прошлого года.
АИ-95 на «Крайс-Нефти» и БРК подорожал на 1 рубль 55 копеек, на «ОМНИ» — на 60 копеек, а на «Роснефти» — на 2 рубля 45 копеек. Теперь литр такого топлива на всех сетевых заправках города стоит 59 рублей.
Высокооктановый бензин АИ-100 на всех заправках города отпускают за 84 рубля 60 копеек. В середине августа 2024 года его можно было купить на «Крайснефти» за 77 рублей 90 копеек, на «Омни» — за 77 рублей 40 копеек, на «Роснефти» — за 76 рублей 70 копеек, а на БРК — за 77 рублей 40 копеек.
Сильнее всего подорожало дизтопливо — на «Роснефти» литр обойдется в 73 рубля 70 копеек (на 3 рубля дороже), на «КрайсНефти» оно стоит 75 рублей 30 копеек (дороже на 4 рубля 60 копеек), на «Омни» — 77,75 рубля (на 7 рублей 5 копеек дороже). На БРК дизтопливо обойдется в 75 рублей, в августе оно стоило 70 рублей 65 копеек.
Ранее агентство сообщало, что подорожание бензина традиционно связывают с торгами на СПбМТСБ (бирже). Корр. ИА Irkutskmedia провели расчеты, насколько выросла стоимость бензина за последние 5 лет.