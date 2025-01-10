Цены повергнут вас в шок. Как выросла стоимость бензина в Иркутске за 5 месяцев

Высокооктановый бензин АИ-100 на всех заправках города отпускают за 84 рубля 60 копеек. В середине августа 2024 года его можно было купить на «Крайснефти» за 77 рублей 90 копеек, на «Омни» — за 77 рублей 40 копеек, на «Роснефти» — за 76 рублей 70 копеек, а на БРК — за 77 рублей 40 копеек.