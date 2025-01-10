В Челябинске для уборки снега будут вводить запрет на парковку: где и когда

«Для своевременной и качественной очистки улично-дорожной сети Комитетом дорожного хозяйства в качестве дополнительной меры вводится временное ограничение для стоянки автотранспорта вдоль улиц города», — говорят в мэрии.
Первым местом, на котором планируется такое нововведение, станет парковка в районе дома 108 по Комсомольскому проспекту, у ТЦ «Юлия».
Ограничение будет действовать каждое воскресенье с 00:00 до 08:00. Уже в понедельник на этой территории установят дорожные знаки, а сама уборка запланирована на 19 января.
На знаках будет указан день недели и время, в течение которого действует запрет на стоянку.
Оставленные автомобили будут эвакуировать на спецплощадку.