В донской столице водители не смогут проехать по площади Химиков до конца февраля

О временных неудобствах для автолюбителей сообщили в Департаменте автомобильных дорог.
Во время проведения ремонта на подземных коммуникациях, водителям не удастся проехать на машине по площади Химиков. Работы будут проводиться по Театральному проспекту и улице Текучева. Ограничения продлятся до конца февраля.
Кроме этого, ремонтные работы также предоставят неудобства и для пешеходов. Ростовчане не смогут пройти по участку улицы Максима Горького.
Напомним, что ростовчанам следует учитывать все временные неудобства и изменения в городе. Чтобы неожиданные ремонтные работы не помешали привычному маршруту или не привели к опазаданию на работу.