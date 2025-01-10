Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В донской столице водители не смогут проехать по площади Химиков до конца февраля

В Ростове-на-Дону из-за ремонта подземного водовода специалисты были вынуждены перекрыть автодорогу по площади Химиков.

О временных неудобствах для автолюбителей сообщили в Департаменте автомобильных дорог.

Во время проведения ремонта на подземных коммуникациях, водителям не удастся проехать на машине по площади Химиков. Работы будут проводиться по Театральному проспекту и улице Текучева. Ограничения продлятся до конца февраля.

Кроме этого, ремонтные работы также предоставят неудобства и для пешеходов. Ростовчане не смогут пройти по участку улицы Максима Горького.

Напомним, что ростовчанам следует учитывать все временные неудобства и изменения в городе. Чтобы неожиданные ремонтные работы не помешали привычному маршруту или не привели к опазаданию на работу.