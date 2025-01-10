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С февраля «Северсталь» возобновляет рейсы из Калининграда в Калугу

Перелёты будут выполнять каждое воскресенье.

Источник: Аргументы и факты

С 2 февраля «Северсталь» возобновляет рейсы из Калининграда в Калугу. Перелёты будут выполнять каждое воскресенье. Информацию об этом опубликовали на сайте аэропорта Калуги.

Самолёт будет отправляться из Калининграда в 10:45 и прибывать в пункт назначения в 14:15. Из Калуги вылет запланирован на 15:05, приземление в «Храброво» — в 16:50. Цена билета начинается от 6555 рублей.

«Северсталь» будет выполнять рейсы на судне Bombardier CRJ200. Он вмещает до 50 человек.

Отметим, что перелёты из Калининграда в Калугу включали в весенне-летнее расписание 2024 года. Оно действовало до конца октября.