С февраля «Северсталь» возобновляет рейсы из Калининграда в Калугу

С 2 февраля «Северсталь» возобновляет рейсы из Калининграда в Калугу. Перелёты будут выполнять каждое воскресенье. Информацию об этом опубликовали на сайте аэропорта Калуги.
Самолёт будет отправляться из Калининграда в 10:45 и прибывать в пункт назначения в 14:15. Из Калуги вылет запланирован на 15:05, приземление в «Храброво» — в 16:50. Цена билета начинается от 6555 рублей.
«Северсталь» будет выполнять рейсы на судне Bombardier CRJ200. Он вмещает до 50 человек.
Отметим, что перелёты из Калининграда в Калугу включали в весенне-летнее расписание 2024 года. Оно действовало до конца октября.