В Первомайском районе Новосибирска без света остались 76 домов

10 января электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Первомайского района. Речь идет об улицах Марата, Красный факел, Артема и Подольская.
Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 76 домах. Отключение называют плановым, причина — ремонтные работы.
Как сообщала КП-Новосибирск, накануне авария оставила без электричества жителей Дзержинского района. Здесь под обесточку попал 61 дом на 3 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, в настоящее время специалисты продолжают восстанавливать коммуникации.