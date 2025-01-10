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В Первомайском районе Новосибирска без света остались 76 домов

Электричества нет на 4 улицах.

Источник: Комсомольская правда

10 января электроснабжение прервалось у жителей Новосибирска из Первомайского района. Речь идет об улицах Марата, Красный факел, Артема и Подольская.

Соответствующую информацию подтверждает муниципальный портал «Мой Новосибирск». Судя по карте, на данный момент света нет как минимум в 76 домах. Отключение называют плановым, причина — ремонтные работы.

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне авария оставила без электричества жителей Дзержинского района. Здесь под обесточку попал 61 дом на 3 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, в настоящее время специалисты продолжают восстанавливать коммуникации.

ЖКХ