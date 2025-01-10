В Первомайском районе Новосибирска без света остались 76 домов

Как сообщала КП-Новосибирск, накануне авария оставила без электричества жителей Дзержинского района. Здесь под обесточку попал 61 дом на 3 улицах. Согласно свежим данным муниципального портала, в настоящее время специалисты продолжают восстанавливать коммуникации.