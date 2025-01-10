Дополнительные требования к содержанию и выгулу животных утверждены в Башкирии

В Башкирии запретили держать кошек, собак и других животных на общедомовых территориях. Это следует из постановления правительства республики, в котором утвердили дополнительные требования к содержанию и выгулу домашних животных.
Так, во время прогулки с питомцем хозяин не должен отпускать животное из виду, а после выгула должен убрать за собакой экскременты. Самовыгул на территории Башкирии полностью запрещен. Если собака покусала человека или другое животное, владелец должен отвести питомца к ветеринару в течение 12 часов после случившегося.
Если домашние резко и массово умирают, их хозяева должны незамедлительно сообщать об этом ветеринарным службам.
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