Дополнительные требования к содержанию и выгулу животных утверждены в Башкирии

Так, во время прогулки с питомцем хозяин не должен отпускать животное из виду, а после выгула должен убрать за собакой экскременты. Самовыгул на территории Башкирии полностью запрещен. Если собака покусала человека или другое животное, владелец должен отвести питомца к ветеринару в течение 12 часов после случившегося.