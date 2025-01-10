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Стали известны даты проведения фестиваля «МИР Сибири» в 2025 году

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Международный фестиваль этнической музыки и ремесел «МИР Сибири» пройдет в поселке Шушенское с 10 по 13 июля.

Источник: НИА Красноярск

Прием заявок на участие начнется 15 января.

«Фестиваль “МИР Сибири” — это мощный культурный бренд нашего региона, а также место встречи талантливых людей с открытыми сердцами, место, где звучит музыка, наполненная многовековой историей и традициями. С каждым годом фестиваль наращивает круг своих поклонников — это значит, что людям сегодня интересны культурные события такого формата. И каждый новый фестиваль “МИР Сибири” — это возможность большему количеству людей знакомиться с музыкальной и ремесленной культурой своего региона, страны, а также с этнической культурой других стран!» — приводит слова министра культуры Красноярского края Аркадия Зинова портал «Культура24».

Добавим, фестиваль проводится ежегодно с 2003 года в первой половине июля.

искусство