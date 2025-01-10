Пожилая мать с дочерью отравились угарным газом в Гомельской области

Говорится, что 9 января 2025 года примерно в 21.47 в МЧС поступила информация про госпитализацию в больницу женщины и ее дочери с отравлением угарным газом. Удалось установить, что пенсионерка 1951 года рождения вместе с дочерью 1969 года находились у себя дома по улице Чкалова в городском поселке Октябрьский Гомельской области. Сказано, что хозяйка, протопив печь, почувствовала недомогание и позвонила сыну.