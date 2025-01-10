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Пожилая мать с дочерью отравились угарным газом в Гомельской области

В Гомельской области мать с дочерью отравились угарным газом.

Источник: Комсомольская правда

Пожилая мать с дочерью отравились угарным газом в Гомельской области. Подробности сообщили в пресс-службе Гомельского областного управления МЧС.

Говорится, что 9 января 2025 года примерно в 21.47 в МЧС поступила информация про госпитализацию в больницу женщины и ее дочери с отравлением угарным газом. Удалось установить, что пенсионерка 1951 года рождения вместе с дочерью 1969 года находились у себя дома по улице Чкалова в городском поселке Октябрьский Гомельской области. Сказано, что хозяйка, протопив печь, почувствовала недомогание и позвонила сыну.

Мужчина нашел двух женщин в бессознательном состоянии и привез их в больницу. Врачи после осмотра отправили женщин в реанимацию районной больницы с диагнозом «отравления угарным газом». В МЧС отметили, что предполагаемой причиной отравления является преждевременное закрытие заслонки дымохода печи.

Ранее СК назвал причину гибели двух сотрудников милиции в Витебске.

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Кроме того, в Минске 77-летняя женщина продала квартиру, переведя мошенникам 50 тысяч долларов: «Для того, чтобы квартиру сохранить, надо ее продать».