Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с прибыльной работой. Подробности рассказали в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.
«Новая мошенническая схема: аферисты предлагают прибыльную работу и просят отключить уведомления на телефоне», — сказано в сообщении.
В милиции отметили, что в Советское РУВД обратился минчанин, ставший жертвой мошенников. Мужчина сообщил, что его друг получил в мессенджере предложение о прибыльной подработке. Сам приятель отказался, однако минчанина заинтересовала вакансия и он перешел по ссылке.
После этого от менеджера он получил бланк резюме, где заполнил личные данные. Затем он отравил информацию на электронную почту. Сообщается, что с мужчиной связались представители компании с предложением пройти двухнедельную стажировку.
Житель Минска согласился, перешел по ссылке, отсканировал QR-код. Ему пояснили, что все это необходимо для загрузки клиентской базы, а также для получения заказов. После этого мужчине порекомендовали отключить на телефоне уведомления, чтобы по причине потока заказов смартфон не заблокировался.
«Несколько дней мужчина ожидал инструкций от работодателя, а затем увидел, что с его банковской карты списано свыше 3000 рублей», — сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
По указанному факту заведено уголовное дело.
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