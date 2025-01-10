Милиция предупредила белорусов о новом мошенничестве с прибыльной работой

Житель Минска согласился, перешел по ссылке, отсканировал QR-код. Ему пояснили, что все это необходимо для загрузки клиентской базы, а также для получения заказов. После этого мужчине порекомендовали отключить на телефоне уведомления, чтобы по причине потока заказов смартфон не заблокировался.