Жители Краснодара отправили Деду Морозу более тысячи писем

Письма отправляли через специальные новогодние ящики на ул. Рашпилевской, а также через обычные почтовые ящики.
Как отметили в ведомстве, послания отправляли дети и взрослые. Взрослые выбирали тематические конверты с новогодними марками, а дети украшали послания рисунками, аппликациями и стразами. Кроме Деда Мороза, письма также писали Снегурочке.
По данным почтовой службы, в декабре жители Кубани отправили более 300 тыс. писем и открыток. Каждый год Почта России доставляет около 200 тыс. писем в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, из которых более 15 тыс. поступают от жителей Краснодарского края.