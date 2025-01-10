Жители Краснодара отправили Деду Морозу более тысячи писем

По данным почтовой службы, в декабре жители Кубани отправили более 300 тыс. писем и открыток. Каждый год Почта России доставляет около 200 тыс. писем в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге, из которых более 15 тыс. поступают от жителей Краснодарского края.