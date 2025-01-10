В Ростовской области построят мощную ветряную станцию

В Ростовской области планируют построить и запустить ветряную станцию мощностью 100 МВт. Эту донскую ВЭС в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики утвердили федеральные власти.
Речь идет о Вербной ВЭС. Ранее сообщалось, что точка электрогенерации должна действовать в районе Грузиновского сельского поселения, на территории Морозовского района.
По данным властей региона, до этого на Дону действовали шесть ветропарков общей мощностью 610 МВт. Первый подобный объект — «Марченковская ВЭС» мощностью 120 МВт — был реализован в 2021 году.