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В Ростовской области построят мощную ветряную станцию

Новую ветряную станцию мощностью 100 МВт планируют запустить в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области планируют построить и запустить ветряную станцию мощностью 100 МВт. Эту донскую ВЭС в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики утвердили федеральные власти.

Речь идет о Вербной ВЭС. Ранее сообщалось, что точка электрогенерации должна действовать в районе Грузиновского сельского поселения, на территории Морозовского района.

По данным властей региона, до этого на Дону действовали шесть ветропарков общей мощностью 610 МВт. Первый подобный объект — «Марченковская ВЭС» мощностью 120 МВт — был реализован в 2021 году.