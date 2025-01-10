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Создан программный модуль для диагностики опухолей на МРТ-изображениях

Разработка позволит с высокой точностью обнаруживать и распознавать новообразования, а также выделять их компоненты и размеры, отметили в НГУ.

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета завершили создание программного модуля для дифференциальной диагностики новообразований головного мозга на МРТ-изображениях. Разработка позволяет с высокой точностью обнаруживать и распознавать новообразования, а также выделять их компоненты и размеры, сообщили в пресс-службе вуза.

«Программный модуль был обучен на разработанном наборе данных, в котором содержится информация о более тысячи пациентов нейрохирургического профиля с диагнозами, подтвержденными гистологическими и иммуногистохимическими методами в постоперационном периоде», — говорится в сообщении.

Уточняется, что набор данных был сформирован на базе Федерального центра нейрохирургии (ФЦН). Она снабжена экспертной разметкой, которую выполнили радиологи из ФЦН и Научно-исследовательского института клинической и экспериментальной лимфологии — филиала Федерального исследовательского центра Институт цитологии и генетики СО РАН.