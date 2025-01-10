Создан программный модуль для диагностики опухолей на МРТ-изображениях

НОВОСИБИРСК, 10 января. /ТАСС/. Ученые Новосибирского государственного университета завершили создание программного модуля для дифференциальной диагностики новообразований головного мозга на МРТ-изображениях. Разработка позволяет с высокой точностью обнаруживать и распознавать новообразования, а также выделять их компоненты и размеры, сообщили в пресс-службе вуза.