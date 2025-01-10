Роспотребнадзор не нашёл в калининградских шпротах бактерии Clostridium botulinum

Консервы безопасны, отвечают всем стандартам качества и техническим регламентам, включая«280−2021», сообщили в ведомстве.
Представитель завода отметил, что бактерии Clostridium botulinum не могут быть в шпротах из-за их обработки при температуре 120 и стерилизации в течение 30 минут.
Две недели назад шпроты завода «За Родину» начали изымать из торговых сетей в Саратовской области. Партия шпрот изготовлена 13 сентября 2024 года и продавалась в стеклянных банках весом 270 граммов. В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области заявили, они могут вызвать ботулизм.