Роспотребнадзор не нашёл в калининградских шпротах бактерии Clostridium botulinum

Две недели назад шпроты завода «За Родину» начали изымать из торговых сетей в Саратовской области. Партия шпрот изготовлена 13 сентября 2024 года и продавалась в стеклянных банках весом 270 граммов. В управлении Роспотребнадзора по Саратовской области заявили, они могут вызвать ботулизм.