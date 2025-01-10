«Без крупных аварий и с дефицитом горок»: мэр Красноярска подвел итоги новогодних праздников

«Считаю, в дни каникул удалось создать позитивную атмосферу в городе, на наших площадках. Вместе с тем у красноярцев есть справедливые замечания по поводу дефицита ледовых горок. Сейчас по закону они относятся к техническим сооружениям. Их создание и содержание по нормам безопасности подорожало в десятки раз и обходится бюджету в значительные суммы. Здесь нужны новые решения, необходимо разработать карту размещения горок в городе, посоветоваться с жителями, понять потребность и посчитать объём финансирования. Затем уже поищем варианты, которые позволят запросы красноярцев максимально учесть к следующему сезону», — пообещал глава города.