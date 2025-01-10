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«Без крупных аварий и с дефицитом горок»: мэр Красноярска подвел итоги новогодних праздников

Сегодня глава Красноярска провел первое в новом году аппаратное совещание, на котором подвел итоги работы городских служб в длинные выходные.

Источник: Мэрия Красноярска

Владислав Логинов отметил, что в целом обстановка была стабильной, крупных коммунальных аварий не допущено. Так, в службу «005» звонков по поводу отключений, аварийных ситуаций и уборки улиц поступило почти на 30% меньше, чем в прошлом году.

Вместе с тем глава города обратил внимание на отдельные обращения красноярцев по поводу отключений электричества и поручил взять на особый контроль решение этих вопросов.

«В выходные службы города работали в усиленном режиме. Были точечные проблемы, но критичных сбоев в системе ЖКХ, в уборке не допустили — это главное», — сказал мэр.

Он также отметил, что зимние каникулы прошли с большим количеством гостей на новогодних площадках — почти 616 тысяч человек побывали в ледовых городках, на катках и событийных мероприятиях. В то же время мэр назвал справедливыми замечания горожан по поводу недостаточного количества ледовых горок.

«Считаю, в дни каникул удалось создать позитивную атмосферу в городе, на наших площадках. Вместе с тем у красноярцев есть справедливые замечания по поводу дефицита ледовых горок. Сейчас по закону они относятся к техническим сооружениям. Их создание и содержание по нормам безопасности подорожало в десятки раз и обходится бюджету в значительные суммы. Здесь нужны новые решения, необходимо разработать карту размещения горок в городе, посоветоваться с жителями, понять потребность и посчитать объём финансирования. Затем уже поищем варианты, которые позволят запросы красноярцев максимально учесть к следующему сезону», — пообещал глава города.