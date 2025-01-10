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В Крыму увеличилась численность мышей

В Крыму зафиксировали увеличение численности мышевидных грызунов. Об этом сообщает отдел защиты растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РК.

Источник: AP 2024

Вредители активно заселяют посевы озимых, лесополосы, обочины дорог и необрабатываемые земли.

Уточняется, что они представляют серьезную угрозу сельскохозяйственным культурам. Их высокая плодовитость и способность повреждать растения приводят к значительным потерям урожая. На отдельных полях ущерб от грызунов может достигать 35−40% зерна озимой пшеницы.

Для борьбы с грызунами специалисты Россельхозцентра рекомендуют проводить обследования угодий и применять химические препараты строго по регламенту.

Ранее сообщалось, что биологи МГУ впервые обнаружили умбра-подобный вирус инжира на фиговых деревьях в Крыму. Ранее этот вирус находили только в США (Гавайи).

Крымский учёный разработал ДНК-препарат, который предназначен для защиты растений от насекомых-вредителей, произрастающих в тропическом и субтропическом климате.

Напомним, в Красноперекопском районе в ноябре завершился посев озимых зерновых и технических культур, запланированных под урожай 2025 года, на площади 30 381 гектар.

сельское хозяйство