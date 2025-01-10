В Крыму увеличилась численность мышей

Уточняется, что они представляют серьезную угрозу сельскохозяйственным культурам. Их высокая плодовитость и способность повреждать растения приводят к значительным потерям урожая. На отдельных полях ущерб от грызунов может достигать 35−40% зерна озимой пшеницы.