В Крыму увеличилась численность мышей

Вредители активно заселяют посевы озимых, лесополосы, обочины дорог и необрабатываемые земли.
Уточняется, что они представляют серьезную угрозу сельскохозяйственным культурам. Их высокая плодовитость и способность повреждать растения приводят к значительным потерям урожая. На отдельных полях ущерб от грызунов может достигать 35−40% зерна озимой пшеницы.
Для борьбы с грызунами специалисты Россельхозцентра рекомендуют проводить обследования угодий и применять химические препараты строго по регламенту.
Ранее сообщалось, что биологи МГУ впервые обнаружили умбра-подобный вирус инжира на фиговых деревьях в Крыму. Ранее этот вирус находили только в США (Гавайи).
Крымский учёный разработал ДНК-препарат, который предназначен для защиты растений от насекомых-вредителей, произрастающих в тропическом и субтропическом климате.
Напомним, в Красноперекопском районе в ноябре завершился посев озимых зерновых и технических культур, запланированных под урожай 2025 года, на площади 30 381 гектар.