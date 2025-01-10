Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута

«С точки зрения опасности для пляжного сезона ничего страшного нет. Например, в Арабских Эмиратах на пляжах, на которые весь мир ездит, если копнуть 20−30 сантиметров песка, то ниже вы обнаружите как раз песок, загрязненный нефтепродуктами ранее. Когда там ходили танкеры, было очень много пятен, все они оказались на берегу. Там просто почистили верхний слой, а внизу так и остались эти сгустки. То же самое на берегах Мексиканского залива», — сказал эксперт.
По мнению Расулмухамедова, весной необходимо по всей пляжной зоне черноморского побережья, где есть песок, расставить специальные емкости и совки, чтобы в случае обнаружения выбросов можно было сразу собрать и организовать вывоз.
«Если не соберем в массовом порядке, будем обращаться к посетителям пляжей, чтобы они оказывали в этом содействие. Морскую блокаду пятна мы, к сожалению, уже организовать не сможем — оно уже стало достаточно большим».
Он добавил, что песочные пляжи можно попытаться защитить с помощью специальных бонов, которые не пропускают мазутные сгустки, собирая их на себе. А каменистые пляжи, по словам Расулмухамедова, нужно периодически патрулировать и чистить с помощью сорбентов.
«Другого способа собрать мазут из моря, кроме как дождаться его на берегу или в прибрежной зоне, мы пока не видим», — заключил он.
Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства РФ в четверг поручил создать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
Всего с побережья Крыма после разлива мазута в черноморской акватории из-за крушения танкеров «Волгонефть» вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по республике, в Крыму выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера введен в Евпатории Сакском районе Крыма.
В Севастополе на сегодня собрана и подготовлена к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.