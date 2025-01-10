Эксперт оценил риски для курортного сезона в Крыму из-за разлива мазута

«С точки зрения опасности для пляжного сезона ничего страшного нет. Например, в Арабских Эмиратах на пляжах, на которые весь мир ездит, если копнуть 20−30 сантиметров песка, то ниже вы обнаружите как раз песок, загрязненный нефтепродуктами ранее. Когда там ходили танкеры, было очень много пятен, все они оказались на берегу. Там просто почистили верхний слой, а внизу так и остались эти сгустки. То же самое на берегах Мексиканского залива», — сказал эксперт.