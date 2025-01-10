В Крыму мазут в море и на берегу будут искать с помощью дронов

«Состояние акватории и берега контролируют с воздуха вертолеты МЧС и Росгвардии, дополнительно будут подключены дроны, а также маломерные суда», — написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Главной задачей глава региона назвал устранение загрязнения в морской акватории, не допуская выброса нефтепродуктов на берег. Для этого будут мобилизованы все силы и средства в прибрежных муниципалитетах.
Президент России Владимир Путин накануне поручил образовать штаб по ликвидации разлива мазута с затонувших танкеров в Черном море, который мог бы организовывать всю работу по минимизации последствий ЧП непосредственно на месте.
По состоянию на четверг с побережья Крыма после разлива мазута из-за крушения танкеров «Волгонефть» вывезли 270 тонн загрязненного песка и грунта, сообщал глава МЧС России Александр Куренков. По данным главного управления МЧС России по РК, в Крыму накануне были выявлены 15 загрязненных мазутом участков берега общей протяженностью до 25 километров, наибольшему загрязнению подверглось западное побережье полуострова. Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели в Евпатории Сакском районе Крыма.
В Севастополе на четверг собрали и подготовили к вывозу 141 тонна загрязненного песка, местом его утилизации определена специализированная организация в Балаклаве.
Танкеры «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма 15 декабря, были эвакуированы 27 моряков, один из них погиб.
Порядка 2,4 тысячи тонн мазута попало в море после ЧП. Катастрофа стала первой в мире морской аварией с топочным мазутом, который тяжелее воды. В отличие от других нефтепродуктов, он не всплывает на поверхность, а уходит на дно и может подниматься при определенных температурных условиях.
Все о ситуации с выбросом мазута в Крыму и Севастополе, а также ликвидации ЧС на Кубани читайте здесь.