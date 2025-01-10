В Отрадном после реконструкции ввели в эксплуатацию берегозащитное сооружение

Официально ввод случился в конце 2024 года.
«Многослойный волногаситель из природного камня высотой пять метров и протяжённостью 897 метров надежно защищает береговой склон от размыва во время штормов», — говорится в сообщении.
Берег прикрывает теперь 5-метровый волногаситель.
Официально ввод случился в конце 2024 года.
«Многослойный волногаситель из природного камня высотой пять метров и протяжённостью 897 метров надежно защищает береговой склон от размыва во время штормов», — говорится в сообщении.