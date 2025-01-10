Ричмонд
-6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Отрадном после реконструкции ввели в эксплуатацию берегозащитное сооружение

Берег прикрывает теперь 5-метровый волногаситель.

Источник: Минстрой и ЖКХ Калининградской области

В Отрадном после реконструкции ввели в эксплуатацию берегозащитное сооружение. Об этом сообщает Минстрой и ЖКХ Калининградской области в «ВКонтакте».

Официально ввод случился в конце 2024 года.

«Многослойный волногаситель из природного камня высотой пять метров и протяжённостью 897 метров надежно защищает береговой склон от размыва во время штормов», — говорится в сообщении.