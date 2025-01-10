В 6 городах Челябинской области объявлено предупреждение о смоге

По информации синоптиков, с утра субботы, 11 января, в приземном слое атмосферы вероятны метеоусловия, способствующие накоплению загрязняющих веществ.
В связи с неблагоприятными для рассеивания примесей метеоусловиями до 12:00 13 января 2025 года в Челябинске, Коркино, Златоусте, Сатке, Карабаше и Магнитогорске будет объявляется предупреждение о НМУ первой степени (смоге).
В субботу в Челябинской области облачно с прояснением, без существенных осадков, ночью и утром местами вероятны туманы, в отдельных районах — гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с. Температура воздуха 11 января ночью минус 8−13, в горах — 3−8, в низинах — до 16, днем от нуля до минус 5 градусов.
В воскресенье при переменной облачности преимущественно без осадков, в отдельных районах возможны туманы, гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 1−6 м/с. Температура воздуха 12 января ночью минус 5−10, на юге — до 15, днем минус 2−7, в горах — до плюс 2 градусов.
В понедельник удержится переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, юго-западный 1−6 м/с. Температура воздуха 13 января ночью минус 6−11, на юге — до 16, днем от нуля до минус 5, на юге — до 8.