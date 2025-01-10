В 6 городах Челябинской области объявлено предупреждение о смоге

В субботу в Челябинской области облачно с прояснением, без существенных осадков, ночью и утром местами вероятны туманы, в отдельных районах — гололедно-изморозевые явления. Ветер юго-западный, южный 2−7 м/с, локально порывы до 10 м/с. Температура воздуха 11 января ночью минус 8−13, в горах — 3−8, в низинах — до 16, днем от нуля до минус 5 градусов.