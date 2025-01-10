Наполеон развелся с женой Жозефиной из-за бездетности 215 лет назад

Имя Наполеона стало практически синонимом величия, силы и славы. По популярному представлению, он в одиночку повел Францию воевать против всей Европы и поначалу победил. Самим французам он запомнился как великий реформатор и автор первого в мире современного гражданского кодекса. Несмотря на это, пока он писал жене из похода нежные письма, она изменяла ему с молодым любовником у всех на глазах. Наполеон об этом знал, но жену не бросил. «Газета.Ru» попыталась разобраться, почему.
Расстанемся друзьями.
Среди правителей западного христианского мира конца XVIII — начала XIX века разводы были скорее исключением. Причиной тому служили не столько христианские догматы о недопустимости блуда, сколько бытовые соображения — как человек может управлять государством, если он не в состоянии наладить отношения с собственной женой или пройти мимо молодых незамужних девушек?
Однако развод Наполеона Бонапарта с императрицей Жозефиной не был связан ни с ссорами, ни с похотью. За пятнадцать лет отношений у них так и не родились дети, что было делом государственной важности, так как императору требовался законный наследник. Поэтому, когда на Наполеона в очередной раз надавила собственная семья, осенью 1809 года за ужином он в очень вежливых выражениях объяснил 46-летней Жозефине, почему они не могут быть вместе и что, несмотря на собственные симпатии, он обязан думать о стране. Жена возражать не стала, и процесс оформили быстро.
10 января 1810 года состоялась торжественная церемония развода. Бывшие супруги зачитали декларацию о преданности друг другу, а Наполеон настоял, чтобы Жозефина сохранила титул императрицы, и просил, чтобы она считала его своим лучшим другом, никогда не сомневаясь в его чувстве. Про свою новую жену, 19-летнюю дочь императора Священной Римской империи Марию-Луизу, он не стесняясь говорил, что «женится на матке».
Жозефина относилась к императору примерно так же, и однажды сказала: «Единственное, что когда-либо вставало между нами, — это мои долги; уж точно не его мужская сущность». «Мужская сущность» — это, очевидно, отсылка к регулярным изменам Наполеона, и в этом плане ее заявление кажется лицемерным, поскольку собственной «женской сущности» у Жозефины было ничуть не меньше. О том, что жена Наполеона регулярно изменяла ему, знал во Франции почти весь высший свет, и великий генерал уж точно не был наименее сообразительным его представителем.
Примечательная сцена случилась после возвращения генерала Наполеона из Египетского похода в 1799 году. Несмотря на то, что с военной точки зрения он окончился поражением от британцев, на пути в Париж его всюду встречали толпы с криками: «Да здравствует Бонапарт, который приехал, чтобы спасти отечество!» Когда он вошел в зал собрания депутатов, они встали и хором, в знак почета и признания, исполнили, а капелла «Марсельезу» — революционный гимн. Все мечтали, чтобы прославленный генерал возглавил государство и выдернул его из эпохи раздора и беспорядка. К вечеру на улицы Парижа вышли оркестры всех бывших в столице полков, чтобы маршами прославить возвращение героя.
Однако когда генерал дошел до своего дома, его встретила только прислуга. Жены не было дома, и у Наполеона даже сомнений не возникло, где она находится и каким развлечениям предается. От злости он заперся у себя в кабинете и, когда Жозефина вернулась, долго не пускал ее внутрь и отказывался разговаривать, заставив ее упрашивать не меньше часа. Интересно, что конкретно в этот день жена была не с любовником, а за городом, но сам факт измен за время отсутствия супруга отрицать было бессмысленно.
Но почему же Наполеон развелся с ней спустя много лет, а не сразу?
Променяла генерала на лейтенанта.
Жозефина Богарне была старше Наполеона на шесть лет и происходила из богатого и знатного рода Таше. Богарне — это фамилия первого мужа Александра де Богарне, за которого девушку выдали по расчету, когда ей было 16, и от которого она родила двоих детей. Таким образом, если исходить из предположения, что богатые и влиятельные мужчины должны жениться только на миловидных юных девушках, то Жозефина была самой неподходящей парой для Наполеона. Они познакомились в 1795 году, когда ей было 32 года и она только что вышла из тюрьмы, а Наполеону, молодому и популярному генералу, едва исполнилось 26.
Современные историки сходятся на том, что впервые они встретились на одном из «балов жертв». Это была серия вечеринок, где главными героями становились выжившие в якобинском терроре: им должны были отрубить голову гильотиной, но не успели, и в знак этого они повязывали себе на шею красную ленту. Жозефину тоже должны были казнить как члена семьи врага народа — ее бывшего мужа Александра обезглавили в 1794 году по обвинению в предательстве и в ходе «чистки» были готовы дойти даже до женщины, с которой он развелся за девять лет до того.
Наполеон сразу воспылал к Жозефине страстью и начал писать ей любовные письма с содержанием, типичным для своего века: «Я просыпаюсь, наполненный тобой. Твой образ и опьяняющие наслаждения прошлой ночи не дают покоя моим чувствам. Ты сердишься на меня? Ты недовольна? Ты расстроена? Душа моя сломлена горем, и любовь к тебе не дает мне покоя. Но как я могу еще успокоиться, когда я отдаюсь чувству, которое владеет моей сокровенной сущностью, когда я пью из твоих уст и из твоего сердца палящее пламя? А пока, тысяча поцелуев, mio dolce amor! Но не отвечай мне ни одним, потому что они зажигают мою кровь».
Жозефина поначалу не рассматривала нового любовника как будущего мужа, называя его «котом в сапогах» и потешаясь над его неблагородным, по сравнению с ней, происхождением. Однако постепенно он смог покорить ее дорогими подарками, страстью и остроумием, так что в марте 1796 года они поженились.
Через два дня после свадьбы Наполеон повел французскую армию в Италию, продолжая отправлять жене пространные мелодраматичные письма. Та отвечала ему куда меньше и в таком тоне, что однажды генерал написал ей, что письмом не удовлетворен, поскольку оно «холодно, как дружба». Интуиция Наполеона не подвела: почти сразу после отъезда жена начала роман с Ипполитом Шарлем, 23-летним гусарским лейтенантом. К июню она воссоединилась с мужем в Италии, но жить в военном лагере или в штабе было нельзя, и для нее снимали роскошное жилье в городе.
В ноябре 1796 года Наполеон попытался встретиться с женой в ее миланских апартаментах, но никого не застал. «Я больше не люблю тебя; напротив, я тебя ненавижу. Ты мерзкая, подлая, скотская шлюха. Ты совсем мне не пишешь; ты не любишь своего мужа. Скоро, я надеюсь, я буду держать тебя в своих объятиях; тогда я покрою тебя миллионом жарких поцелуев, обжигающих, как экватор», — писал он ей.
Окончательно подозрения Наполеона о роли Ипполита в жизни Жозефины подтвердились лишь к 1798 году. Он пришел в ярость, но расставаться не стал, хотя Жозефина не просто коротала с любовником время или охотилась за сексуальным удовольствием. «Да, мой Ипполит, моя жизнь — постоянное мучение! Только ты можешь вернуть мне счастье. Скажи мне, что ты любишь меня, что ты любишь только меня!» — писала она любовнику.
Здесь необходимо отметить европейские нравы той поры. Легко представить, что мог бы сделать прославленный генерал с лейтенантом (да и со своей женой), если бы они служили в армии другой эпохи и другой страны, да еще во время войны.
Однако когда Наполеон узнал об измене, Ипполит не спрятался у родственников в самой глухой французской деревне, а продолжил любовные отношения с Жозефиной, о чем до ее супруга доходили слухи и во время египетской кампании.
В качестве ответа генерал и сам стал заводить любовниц, начав с Полин Фуре — жены одного из младших офицеров. Впоследствии женщин у Наполеона было много, но он заявлял, что они никак не затрагивают его чувств, а лишь насыщают силой.
Быть Цезарем, а не неудачником.
Тем не менее, после возвращения из Египта между Наполеоном и Жозефиной состоялось много тяжелых разговоров. Генерал и без пяти минут первый консул хотел развода, но жена надеялась остаться с мужем и пообещала даже бросить Ипполита. В итоге Наполеон остался с Жозефиной, хотя сам продолжил заводить любовниц и ничуть их не скрывал, стараясь лишь не попадаться жене на глаза во время секса с ними.
Полный ответ на вопрос о причине такого выбора мог бы дать только сам Наполеон, если бы посчитал нужным оправдываться. Однако можно попытаться назвать факторы, которые склонили будущего императора к такому решению.
Во-первых, они жили в эпоху, когда среди аристократии заводить любовниц и любовников было неписанной нормой. Разумеется, человеческая природа с тех пор не изменилась и появление у жены любовника не было поводом для праздника, хотя некоторые люди общались втроем, как адмирал Нельсон, британский посол в Неаполитанском королевстве Уильям Гамильтон и его жена Эмма. Но никакого шока от публичной супружеской неверности в среде Наполеона и Жозефины быть не могло, в отличие, например, от эпохи Николая II.
Во-вторых, французы гораздо легче относятся к изменам, чем другие народы. Только 47% французов считают посторонние связи неприемлемыми для женатых людей, и это с большим отрывом самый низкий показатель из всех стран, где проводился опрос. Для сравнения, за ними следуют немцы с 60%, Россия с 69% находится в списке между Японией и Польшей, а показатели за 90% наблюдаются лишь в исламских странах. Разумеется, эти соцопросы нельзя буквально переносить на эпоху двухсотлетней давности, однако их выводы хорошо стыкуется с тем, что можно увидеть в исторических источниках.
Вероятно, в Наполеоне взыграла гордость. После возвращения из Египта к нему заходили многие влиятельные и богатые люди, выражая свою поддержку. Один из них спросил, правда ли генерал собирается разводиться. Наполеон в ответ удивился и спросил, не заслужила ли этого супруга? На что его собеседник ответил: «Сейчас вы великий герой, Цезарь, Александр Македонский. Если начнется бракоразводный процесс, вы будете обманутым мужем из водевиля. Подумайте над этим».
Наконец, очевидно, Наполеон Жозефину просто любил, так что в теории мог ее простить и без всех перечисленных социо-культурных факторов. Их развод был связан с государственной необходимостью иметь детей.