Наполеон развелся с женой Жозефиной из-за бездетности 215 лет назад

Однако когда генерал дошел до своего дома, его встретила только прислуга. Жены не было дома, и у Наполеона даже сомнений не возникло, где она находится и каким развлечениям предается. От злости он заперся у себя в кабинете и, когда Жозефина вернулась, долго не пускал ее внутрь и отказывался разговаривать, заставив ее упрашивать не меньше часа. Интересно, что конкретно в этот день жена была не с любовником, а за городом, но сам факт измен за время отсутствия супруга отрицать было бессмысленно.