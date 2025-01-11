Центр Хабаровска затопило из-за аварии

ЧП произошло днём 10 января в районе перекрёстка Амурского бульвара и улицы Льва Толстого. Вода из прорванной трубы затопила трамвайные пути и прилегающий район рынка. Спецтехника оперативно прибыла на место и начала посыпать территорию песком, чтобы минимизировать последствия.