Центр Хабаровска затопило из-за аварии

В Хабаровске устраняют последствия коммунальной аварии на Амурском бульваре, из-за которой центральные улицы затопило холодной водой. Об этом сообщил мэр Сергей Кравчук в своём Telegram-канале.
ЧП произошло днём 10 января в районе перекрёстка Амурского бульвара и улицы Льва Толстого. Вода из прорванной трубы затопила трамвайные пути и прилегающий район рынка. Спецтехника оперативно прибыла на место и начала посыпать территорию песком, чтобы минимизировать последствия.
Как отметил градоначальник, аварийная бригада «Водоканала» уже устранила течь воды. Работы по ликвидации последствий аварии будут продолжаться ночью. Подача холодной воды в жилые дома не была прекращена, все потребители продолжают получать водоснабжение.
«Ход ремонтных работ держу на личном контроле», — написал Кравчук.