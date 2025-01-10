48 лет исполнилось воронежскому «Факелу»

Хотя правильнее считать, что главному клубу региона 78 лет. Именно в 1947 году была основана команда Сталинского района («Крылья Советов»), которая в 1954 году была переименована в команду города Воронежа. В 1959 году на свет появился «Труд», а в 1977 году его переименовали в «Факел».