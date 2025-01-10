48 лет исполнилось воронежскому «Факелу»

Сегодня, 10 января, воронежскому футбольному клубу «Факел» исполнилось 48 лет. В этот день в 1977 году на заседании бюро Воронежского областного комитета КПСС команду «Труд» из авиационного завода передали в спортивный клуб Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) «Факел».
Хотя правильнее считать, что главному клубу региона 78 лет. Именно в 1947 году была основана команда Сталинского района («Крылья Советов»), которая в 1954 году была переименована в команду города Воронежа. В 1959 году на свет появился «Труд», а в 1977 году его переименовали в «Факел».
Что касается достижений «Факела» в советский период, то «огнеопасные» добрались до полуфинала Кубка СССР-1984 и отыграли сезон-1985 в высшей лиге чемпионата СССР. В российский период «Факел» сыграл в высшей лиге (позднее РПЛ) шесть сезонов — 1992, 1997, 2000, 2001, 2022/23, 2023/24. Текущий розыгрыш — 2024/25 — также проводят в РПЛ. Лучший результат «Факела» в Кубке России — четвертьфинал в сезоне-2011/12.