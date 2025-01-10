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Омичка через прокуратуру добилась выхода на пенсию в 57 лет

Женщина является мамой трёх детей, но досрочный выход на пенсию ей не предоставили.

Источник: Om1 Омск

В Омской области прокуратура помогла жительнице Калачинского района добиться выхода на досрочную пенсию. Женщина является матерью троих детей и имеет право на назначение пенсии по старости до достижения пенсионного возраста.

Однако специалисты территориального отделения Социального фонда в заявлении об установлении пенсии ей отказали. Поводом для отказа было то, что её дети были рождены и длительное время проживали на территории другого государства.

В прокуратуре напомнили Фонду о нормах соглашения о пенсионном обеспечении, заключенном Россией с данной страной, и помогли омичке выйти на пенсию в 57 лет. Кроме того, ей были выплачены недополученные деньги.