Омичка через прокуратуру добилась выхода на пенсию в 57 лет

В Омской области прокуратура помогла жительнице Калачинского района добиться выхода на досрочную пенсию. Женщина является матерью троих детей и имеет право на назначение пенсии по старости до достижения пенсионного возраста.
Однако специалисты территориального отделения Социального фонда в заявлении об установлении пенсии ей отказали. Поводом для отказа было то, что её дети были рождены и длительное время проживали на территории другого государства.
В прокуратуре напомнили Фонду о нормах соглашения о пенсионном обеспечении, заключенном Россией с данной страной, и помогли омичке выйти на пенсию в 57 лет. Кроме того, ей были выплачены недополученные деньги.