Омский НПЗ поддержал молодых художников на конкурсе «Музейная академия»

«Такие проекты помогают начинающим художникам профессионально вырасти и проявить свои возможности. Для кого-то это стало первой профессиональной выставкой, и это результат устремлений и усердной работы. Проект поддержан Омским НПЗ и программой “Родные города” компании “Газпром нефть”. Уверен, через несколько лет на профессиональном небосклоне появятся новые имена омских художников», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.