Омский НПЗ поддержал молодых художников на конкурсе «Музейная академия»

В Омске прошел блиц-конкурс «Музейная академия», в котором приняли участие почти 200 учащихся художественных школ, а также студенты ссузов и вузов. Проект поддержал Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
На конкурсе ребята изучали подлинники и создавали реплики картин знаменитых художников. Методом жеребьевки определялось, какую именно картину предстоит воссоздать участнику конкурса. Участие в проекте помогло юным талантам освоить манеры и техники известных художников.
«Такие проекты помогают начинающим художникам профессионально вырасти и проявить свои возможности. Для кого-то это стало первой профессиональной выставкой, и это результат устремлений и усердной работы. Проект поддержан Омским НПЗ и программой “Родные города” компании “Газпром нефть”. Уверен, через несколько лет на профессиональном небосклоне появятся новые имена омских художников», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
Гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что для предприятия очень важно поддерживать юные таланты.
«Вместе с другими проектами, которые помогают формировать творческую среду, он дает детям главное — возможности для реализации в родном регионе. Нашему предприятию важно укрепить эту тенденцию, которая расширяет новые горизонты для всестороннего развития», — подчеркнул Олег Белявский.
Благодаря Омскому НПЗ количество конкурсантов в этом году не ограничивалось. После завершения проекта 80 лучших работ были представлены на выставке в музее М. А. Врубеля.
СПРАВКА:
«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Программа развивает культурные, спортивные, образовательные, экологические и важные для общества инициативы. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.