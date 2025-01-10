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Омский НПЗ поддержал молодых художников на конкурсе «Музейная академия»

Благодаря предприятию в этом году количество участников не ограничивалось.

Источник: Комсомольская правда

В Омске прошел блиц-конкурс «Музейная академия», в котором приняли участие почти 200 учащихся художественных школ, а также студенты ссузов и вузов. Проект поддержал Омский НПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

На конкурсе ребята изучали подлинники и создавали реплики картин знаменитых художников. Методом жеребьевки определялось, какую именно картину предстоит воссоздать участнику конкурса. Участие в проекте помогло юным талантам освоить манеры и техники известных художников.

«Такие проекты помогают начинающим художникам профессионально вырасти и проявить свои возможности. Для кого-то это стало первой профессиональной выставкой, и это результат устремлений и усердной работы. Проект поддержан Омским НПЗ и программой “Родные города” компании “Газпром нефть”. Уверен, через несколько лет на профессиональном небосклоне появятся новые имена омских художников», — рассказал министр культуры Омской области Юрий Трофимов.

Гендиректор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что для предприятия очень важно поддерживать юные таланты.

«Вместе с другими проектами, которые помогают формировать творческую среду, он дает детям главное — возможности для реализации в родном регионе. Нашему предприятию важно укрепить эту тенденцию, которая расширяет новые горизонты для всестороннего развития», — подчеркнул Олег Белявский.

Благодаря Омскому НПЗ количество конкурсантов в этом году не ограничивалось. После завершения проекта 80 лучших работ были представлены на выставке в музее М. А. Врубеля.

СПРАВКА:

«Родные города» — программа социальных инвестиций «Газпром нефти». Программа развивает культурные, спортивные, образовательные, экологические и важные для общества инициативы. «Газпром нефть» обладает статусом партнера «Национальных проектов России» и способствует достижению целей национального развития.